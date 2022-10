Traditionalul mars al biciclistilor clujeni are loc duminica, al 151-lea

Traditionalul mars al biciclistilor clujeni are loc, in aceasta luna, duminica.Editia lunara a Marsului Biciclistilor Clujeni, al 151-lea din seria inceputa in septembrie 2007 in continuarea celei incepute de Clubul de Cicloturism Napoca inca din 1998, e duminica dimineata.Marsul incepe la ora 10 cu plecare din Piata Unirii si dureaza aproximativ o ora si jumatate. Traseul trece prin centru si cartierele Marasti, Iris si Someseni. Iata traseul complet: Piata Unirii - semipietonala Eroilor - ... citeste toata stirea