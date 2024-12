Traditionalul recital de Craciun al Cvartetului Transilvan, fondat in urma cu aproape patru decenii,marti seara, la studioul de concerte al Academiei de Muzica

Traditionalul recital de Craciun al Cvartetului Transilvan, fondat in urma cu aproape patru decenii, are loc marti seara, la studioul de concerte al Academiei de Muzica.Astfel, marti 10 decembrie de la ora 19 e programat in Studioul de concerte al ANMGD de pe strada Ion I. C. Bratianu 25 recitalul cameral sustinut de binecunoscutul Cvartet Transilvan, format din Gabriel Croitoru - vioara I, Nicusor Silaghi - vioara aII-a, Marius Suarasan - ... citește toată știrea