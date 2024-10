Trafic blocat complet din cauza Targului de la Negreni, pe sensul Oradea-Cluj: "Stam de patru ore la intrare in Negreni. Nu inaintam deloc" VIDEO

Trafic blocat din cauza targului de la Negreni: soferii asteapta de ore intregi in coloana din cauza targului cunoscut si ca Targul de la Fechetau pe sensul Oradea-ClujTraficul pe ruta Oradea-Cluj a fost grav afectat in acest weekend din cauza targului de la Negreni, care are loc astazi, 13octombrie 2024, in ultima sa zi. Soferii au raportat si ieri si astazi blocaje severe la Targul de la Fechetau, unii declarand ca sunt blocati in trafic de mai bine de patru ore (de la ora 14.00) la ... citește toată știrea