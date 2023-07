Clujenii care stau in cartierul Manastur si-au inceput dimineata de luni cu multi nervi pierduti in haosul traficului clujean. Desigur, nu vorbim doar despre soferi, ci si despre cei care au hotarat sa asculte administratia locala si sa foloseasca mijloacele de transport in comun. Doar ca, din capatul Manasturului pana in centrul orasului oamenii fac mai nou, peste 40 de minute cu bus-ul.Traficul dinspre cel mai mare cartier al municipiului, Manastur, spre centrul orasului, a fost dimineata ... citeste toata stirea