Trafic dat peste cap in Cluj din cauza "soferilor barosani" care isi parcheaza masinile dupa "pofta inimii": "Trebuie sa urcam pe trotuar"

Mai multi "soferi barosani", care isi lasa masinile parcate "dupa pofta inimii", blocheaza un refugiu destinat pietonilor, chiar sub un semn de "Stationare interzisa" pe strada Sanatoriului din Dambul Rotund.Din cauza acestora, in momentele de trafic aglomerat, alti soferi sunt fortati sa urce pe trotuar pentru a putea trece, ceea ce creeaza un risc major atat pentru pietoni, cat si pentru participantii la trafic."Masini parcate pe carosabil, blocand refugiul, fix sub semnul cu ... citește toată știrea