Traficul rutier din Apahida arata din nou ca si in perioada in care inca "Centura de Diamant" nu fusese inca terminata.Dimineata, in special lunea spun localnicii, se circula bara la bara de la iesire din Jucu de Mijloc si pana la bifurcatia spre parcul industrial Nervia. La fel de aglomerat este si accesul pe centura care duce spre Bulevardul Muncii, fiind foarte multe autovehicule grele ... citeste toata stirea