Trafic infernal in Borhanci! Primaria Cluj-Napoca, somata sa ia masuri urgente: "Voi ati autorizat blocurile, voi sa rezolvati problema"

Mai multi clujeni care locuiesc in cartierul Borhanci petrec zilnic zeci de minute in trafic. Oamenii pun problema pe seama infrastructurii rutiere slab dezvoltate in zona si a constructiilor edificate fara sa se tina cont de cum vor afecta circulatia vehiculele viitorilor proprietari.Un clujean a somat Primaria Cluj-Napoca sa intervina de urgenta pentru a rezolva problema aglomeratiei de pe strada Borhanciului."Aglomeratie foarte mare pe strada Borhanci. Va rog sa faceti ceva in aceasta ... citește toată știrea