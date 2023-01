Trafic infernal la Baisoara in zona partiei de schi

Traficul este infernal in zona partiei de schi de la Baisoara, in anumite intervale orare, arata pasionatii de sporturi de iarna pe grupul Info Trafic. Se sta la coada si la urcare si la coborare, in 22 ianuarie. Din acest final de saptamana, administratorii Partiei Buscat ii taxeaza pe cei care parcheaza aici."Horror....se sta la coada si la urcare dar la coborare!!! 1000 de multumiri celor care parcheza ocupand banda de coborare sau urcare!",spune Reka Krasznai despre situatia drumului ... citeste toata stirea