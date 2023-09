Studentii inca nu au revenit la facultatile din Cluj, iar orasul este deja blocat odata cu inceperea scolii. Pe Calea Turzii, dinspre Feleacu, se circula "bara la bara", semnalizeaza un sofer clujean. In astfel de situatii, soferii isi aduc aminte rapid ca orasul nu are centuri si drumuri destule.Traficul pe Calea Turzii este un cosmar in fiecare dimineata, precizeaza si alti soferi: "Asa e de saptamana trecuta nu e o noutate", "No, stai sa vina si studentii, si apoi postari cu aglomeratia"; ... citeste toata stirea