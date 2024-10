Trafic ingrozitor in Borhanci! Oamenii sunt cu nervii la pamant: "Niciodata nu a fost asa rau. Luati masuri, nu va mai bateti joc"

Situatia traficului din Colonia Borhanci pare ca se inrautateste pe zi ce trece. Tot mai multi clujeni sustin ca stau zeci de minute sau chiar ore in drum spre locul de munca, scoli sau case.Oamenii au inceput sa-si piarda rabdarea si sunt cu nervii intinsi la maxim. Pe zi ce trece, traficul este din ce in ce mai aglomerat, iar situatia devine insuportabila.Un clujean a dezvaluit ca in fiecare dimineata, incepand cu ora 07:20, se formeaza o coloana de trei kilometri pe strada Borhanciului, ... citește toată știrea