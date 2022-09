Trafic nebunesc in Grigorescu, o data cu inceperea scolii: "Ce cartier linistit, nepoluat si frumos era" - VIDEO

Oamenii din Grigorescu s-au plans ca tot cartierul a fost blocat in prima zi de scoala.Pe strada Donath, coada de masini s-a intins pe kilometri intregi. Dupa cum era de asteptat oamenii au criticat administratia locala, dar si faptul ca sunt soferi necivilizati."Ce nebunie e in tot orasul aceasta nebunie se va transforma in saracie", "Ce cartier linistit, nepoluat si frumos era", "In clasele 1-4 copii sunt mici. La cum se circula in Cluj ti-e si frica sa-i lasi singuri chiar daca mai ... citeste toata stirea