Trafic paralizat pe Calea Floresti, dupa ce o duba s-a rasturnat langa VIVO Cluj. Soferii stau bara la bara: "E coloana de masini pana pe Campului"

Clujenii care se indreptau duminica, 3 noiembrie, spre Floresti au fost nevoiti sa petreaca zeci de minute in trafic, in urma unui grav accident de circulatie produs langa VIVO Cluj.Traficul a fost paralizat, fiind formata o coloana de masini pana pe strada Campului din Cluj-Napoca. Soferii au stat bara la bara, incercand sa treaca de ambuteiaj."E coloana de masini pana pe Campului", a semnalat un sofer prins in trafic.Reamintim ca o duba s-a rasturnat langa centrul ... citește toată știrea