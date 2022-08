Trafic restrictionat, marti, pe drumul turistic care leaga Manastireni de Margau

Marti, timp de cinci ore, va fi impusa o restrictie partiala de circulatie pe o portiune a DJ 108C, sub forma unui program succesiv, anunta Consiliu Judetean Cluj.Astfel, marti, 16 august, intre orele 12:00 si 16:00 va fi impusa o restrictie partiala de circulatie pe DJ 108C, intre km 72+300 si 76+300, sub forma unui program succesiv: 45 de minute trafic inchis + 15 minute trafic deschis, cu ocazia unui raliu cu motoare."Consiliul Judetean Cluj si-a exprimat acordul in vederea derularii unei ... citeste toata stirea