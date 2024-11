Traficant de stupefiante de 24 de ani, prins in flagrant in Cluj-Napoca! Avea o cantitate uriasa de substante interzise asupra lui

Un traficant de stupefiante de 24 de ani a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrat in Cluj-Napoca, in timp ce incerca sa vanda o cantitate uriasa de substante interzise.Potrivit procurorilor DIICOT Cluj, tanarul avea asupra lui aproximativ 650 de grame 4-CMC, un drog de mare risc si aproximativ 3,5 grame de canabis.In cazul tanarului de 24 de ani a fost sesizat joi, 7 noiembrie, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Cluj cu ... citește toată știrea