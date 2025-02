Traficant de stupefiante, prins de DIICOT Cluj! Politistii i-au gasit peste 10 kilograme de ,,marfa" in casa - FOTO

La inceputul lunii ianuarie doi traficanti de droguri din Cluj, in varsta de 17, respectiv 19 ani, au fost retinuti de politistii clujeni cu 10 kilograme de substanta cristalina 3-CMC (drog de mare risc) destinata comercializarii.Acum a fost retinut si un alt traficant, care a fost si el implicat in vanzarea drogurilor alaturi de cei doi tineri din Cluj.Procurorii D.I.I.C.O.T Cluj, au efectuat astfel o perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, la locuinta unei persoane, de 29 de ani, ... citește toată știrea