Traficant de stupefiante prins in flagrant de DIICOT Cluj! Vindea ,,marfa" inclusiv minorilor - FOTO

Un traficant de droguri din Bistrita Nasaud a fost prins in flagrant in timp ce incerca sa vanda 30 de grame de cristal.DIICOT Cluj il avea de 3 ani in vizor, barbatul de 47 de ani fiind cercetat pentru trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara autorizatie.,,Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2022 - ianuarie 2025, acesta ar fi procurat, manipulat, oferit in cadrul unor evenimente private si vandut substante ... citește toată știrea