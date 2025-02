Traficant de stupefiante, prins pe aeroportul din Cluj! A incercat sa arunce "marfa" la gunoi inainte de controlul de securitate - FOTO si VIDEO

Un traficant de droguri a fost prins pe aeroportul din Cluj, in timp ce incerca sa scape de marfa! Barbatul de 57 de ani a vrut sa arunce plicurile cu droguri la gunoi inainte de controlul de securitate, insa a fost prins de politistii de frontiera.,,Inculpatul in varsta de 57 de ani a fost depistat de catre politisti ai Sectorului Politiei de Frontiera Aeroport Cluj, cu ocazia unui controlului anterior imbarcarii in timp ce arunca din buzunar mai multe plicuri continand substanta cristalina.", ... citește toată știrea