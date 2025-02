Traficant international de stupefiante prins in Cluj-Napoca! Politistii clujeni i-au gasit toata ,,marfa" adusa din Olanda in masina - FOTO

Un traficant de droguri a fost prins de politistii clujeni cu sute de grame de stupefiante in masina!Barbatul de 38 de ani a introdus in tara, in februarie 2025, din Olanda, 163 de comprimate ecstasy (drog de mare risc ), peste 100 de grame de ketamina (drog de risc) si 50 de grame de substanta MDMA (drog de mare risc), destinate comercializarii.DIICOT Cluj il avea deja urmarire, astfel, barbatul a fost prins in Cluj-Napoca cu toate drogurile in masina.,,In seara de 5 februarie 2025, ... citește toată știrea