Traficant retinut la Cluj. Cu tupeu si-a continuat "cariera" desi fusese trimis in judecata pentru fapte similare

Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infractionala a unei persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc si mare risc, in forma continuata.Din actele de urmarire penala a reiesit faptul ca aceasta ar fi detinut si depozitat in locuinta sa, in scopul comercializarii, diferite cantitati de droguri de risc (canabis si ketamina) si mare risc (ciuperci ... citește toată știrea