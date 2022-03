Traficanti de droguri de risc, prinsi in flagrant de politistii de la Crima Organizata din Cluj

Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca - Serviciul de Combatere a Criminalitatii Organizate Maramures, impreuna cu procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Maramures, au desfasurat, in perioada 21- 22 martie 2022, o actiune, in cadrul unui dosar de trafic de droguri de risc.Au fost realizate doua prinderi in flagrant delict, au fost puse in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, la doua locatii din judetul Maramures, precum si doua perchezitii auto, ... citeste toata stirea