Traficanti de substante interzise de mare risc, din aceeasi familie, retinuti la Cluj! De doi ani aveau "afacerea" - FOTO

Trei barbati, dintre care doi membri ai aceleiasi familii, ar fi comercializat, in mod repetat, substante psihoactive catre consumatori, din judetul Cluj, in perioada 2022 - martie 2024."De asemenea, in sarcina unuia dintre barbati, s-a retinut faptul ca, in intervalul 2023 - martie 2024, in mod repetat si in baza aceleasi rezolutii infractionale, ar fi procurat, detinut si comercializat diferite cantitati de droguri de mare risc (3-CMC, cunoscut sub denumirea generica de cristal).Ieri, 13 ... citește toată știrea