Mascatii au descins la mai mult locatii si au oprit in trafic 4 masini, in cadrul unei operatiuni care viza anihilarea unei retele de traficanti de droguri din Turda.La data de 12 octombrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au pus in aplicare 6 mandate de perchezitie domiciliara si 4 ordonante de perchezitie a unor vehicule, in municipiul Turda, intr-un dosar privind savarsirea ... citeste toata stirea