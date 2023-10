Mascatii au descins acasa sa mai multi traficanti si au confiscat sute de mii de lei proveniti din trafic de droguri.In urma actiunii efectuate la data de 19 iulie 2023, de catre politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, la data de 3 octombrie 2023, au fost puse in aplicare doua mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Cluj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc si mare risc (in prezent ... citeste toata stirea