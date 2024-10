Traficul din Borhanci, din ce in ce mai sufocat: "Locuim de 16 ani aici, dar situatia devine insuportabila"

In ultima perioada, in special dupa inceperea noului an scolar, tot mai multi clujeni care locuiesc in Colonia Borhanci sustin ca petrec zeci de minute sau chiar ore in trafic, in drum spre locul de munca, scoli sau case.In orele de varf, rabdarea soferilor este pusa la incercare, iar mijloacele de transport in comun nu sunt o solutie, spune un clujean din Borhanci.El sustine ca, pe zi ce trece, traficul este din ce in ce mai aglomerat, iar situatia devine insuportabila.Principala problema ... citește toată știrea