Traficul din Cluj a incremenit din cauza accidentelor: "Coloana pana pe Motilor"/"Coada e pana pe Calea Floresti"-VIDEO

E blocat Clujul vineri dupa doua accidente! Circulatia rutiera este paralizata si zeci de autobuze CTP stau in coloana dupa incidentele de pe strada Napoca si cel de la Podul Calvaria.Soferii stau pe loc zeci de minute sau avanseaza foarte incet.,,Exact ceea ce lipsea in trafic intr-o vineri dupa-amiaza. Inca ceva pe Frunzisului si pe Muncii si putem astepta weekendul in casa" a comentat un clujean.,,Ocoliti prin parcul mare.. ... citește toată știrea