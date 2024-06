Traficul din Cluj, haos total. In Huedin, pietonii traverseaza cum pot, semafoarele sunt mai mult de decor iar soferii stau blocati in cozi interminabile

Un barbat din Huedin a relatat cum se desfasoara circulatia intr-o zi de piata in oras. Acesta sustine ca semafoarele sunt mai degraba decoratiuni iar pietonii traverseaza cum pot, ingreunand de multe ori traficul. Astfel, soferii ajung sa ramana blocati in cozi interminabile.,,Scenariul de Marti:Marti, zi de piata in Huedin, orasul se transforma intr-un furnicar. Semafoarele nu functioneaza deloc. Oamenii traverseaza pe ... citește toată știrea