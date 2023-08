Circulatia rutiera va fi perturbata in mai multe zone din Cluj din cauza unui transport cu gabarit depasit. In perioada 21.08.2023 - 24.08.2023 se va desfasura un transport cu depasiri pe traseul: Cluj-Napoca - DN1F - A3 - DN1 - Huedin - DN1 - Centura Oradea - DN19 - A3 - Bors II PTF.Vehiculul transporta o structura metalica."Latimea maxima a vehiculului este 6 m, viteza de deplasare urmand a fi adaptata conditiilor de trafic. Mentionam ca in conformitate cu OUG 195/2002 ... citeste toata stirea