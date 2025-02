Traficul din Cluj se va schimba complet vara aceasta: "E un ciot la fel de important ca o autostrada intreaga"

Lipsa infrastructurii mari din judetul Cluj se simte atat de puternic in ultimii ani, incat mai multe orase devin blocate de traficul care nici nu ar fi trebuit sa intre vreodata in localitati. In aceasta privinta, drumul expres DEx4 A3 - Tureni/DN1 urmeaza sa fie finalizat anul acesta, in luna iunie, dupa o scurta intarziere, transmite HotNews.Avantajele care vor veni deodata cu finalizarea acestui drum vor fi simtite cel mai mult de soferii din Turda, care nu vor mai trebui sa intre in ... citește toată știrea