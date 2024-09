Traficul din oras pune pe jar toti clujenii. Un barbat s-a plans de soferii care claxoneaza insistent la primele ore ale diminetii: ,,Va place cum suna"

Traficul aglomerat din Cluj-Napoca da batai mari de cap multor soferi. Statul in coloana sau zecile de minute pierdute asteptand dupa alte masini a dus la disperare multi clujeni.La polul opus insa exista si oameni deranjati de zgomotul pe care il fac soferii la primele ore ale diminetii. Mai exact cand acestia claxoneaza pentru perioade lungi de timp.Un barbat din Floresti a expus aceasta problema pe o retea de socializare. Acesta s-a plans ca in zona Sub Cetate, oamenii ... citește toată știrea