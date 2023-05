In aceasta dimineata, pe DN1, in afara localitatii Negreni s-a produs un grav accident rutier, in urma caruia un barbat din Bihor si-a pierdut viata.Din cercetarile preliminare efectuate de politistii rutieri a reiesit faptul ca un autoturism condus de un barbat in varsta de 34 de ani, din judetul Cluj, in directia municipiului Oradea, intr-o curba deosebit de periculoasa la dreapta, ar fi patruns pe sensul opus, intrand in coliziune cu un alt autoturism, condus de un barbat de ... citeste toata stirea