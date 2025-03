Traficul sufocant din Cluj ii exaspereaza pe soferi! O intersectie importanta paralizeaza orasul in orele de varf

Un sens giratoriu dintr-o zona aglomerata din Cluj-Napoca se transforma intr-un adevarat cosmar, in fiecare dimineata, pentru zeci de soferi.Mai exact, cei care vor sa isi continue deplasarea sunt obligati sa astepte minute in sir din cauza organizarii actuale a benzilor, care nu permite o organizare optima a traficului."In sensul giratoriu de pe strada Septimiu Albini, la intersectia cu Nicolae Titulescu, este blocat traficul in fiecare dimineata la orele de varf de cei care doresc sa ... citește toată știrea