Vineri, o descoperire tragica a fost facuta intr-o locuinta de pe strada Rodnei din municipiul Cluj-Napoca. Politistii clujeni au descoperit cadavrul unei femei in varsta de 51 de ani dupa ce concubinul sau a sunat la 112. Atentie, urmeaza detalii care va pot afecta emotional!Amintim ca, la data de 1 septembrie, in jurul orei 08.50, politistii au fost sesizati, prin apel 112, de catre un barbat, de 74 de ani, cu privire la faptul ca intr-o locuinta situata in municipiul Cluj-Napoca a gasit, in ... citeste toata stirea