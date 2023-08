Un sofer, in varsta de 19 ani din Alba a lovit un grup de 6 persoane, in noaptea de duminica, in jurul orei 3:00, in localitatea Santimbru. In urma impactului, trei persoane in varsta de 17, 18 si 25 de ani si-au pierdut viata.In urma testarii soferului cu aparatul etilotest politistii au constatat ca soferul consumase bauturi alcoolice.Accidentul s-a produs pe DN 1, in apropierea unei statii de alimentare cu carburant, la doar 100 de metri de Santimbru Fabrica, locul unde locuiau victimele. ... citeste toata stirea