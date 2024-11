Tragedia din Floresti cu doi morti - mama si fiu - face obiectul unui dosar penal de violenta in familie in forma omorului calificat, precizeaza procurorii la solicitarea actualdecluj.ro.La acest moment, precizeaza acestia, cercetarile se efectueaza in ancheta proprie a procurorului sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie in forma omorului calificat. "Sunt verificate toate variantele de ... citește toată știrea