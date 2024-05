Tragedie cumplita! Un adolescent din Cluj este unul din cei patru morti in accidentul de pe DN1. Avea doar 15 ani! VIDEO FOTO

In urma investigatiilor efectuate de politisti, au fost identificati pasagerii din autoturismul implicat in accidentul rutier de pe D.N.1, din aceasta dimineata, ca fiind un barbat de 34 de ani, din comuna Almasu, judetul Salaj, un tanar de 15 ani, din Huedin, judetul Cluj si un altul de 17 ani, din comuna Almasu, judetul Salaj.Soferul autoturismului era un barbat dintr-o localitate bihoreana.In dimineata zilei de marti, 28 mai, pompierii militari bihoreni au intervenit pe DN 1, in ... citește toată știrea