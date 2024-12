Tragedie de Craciun: O familie din Cluj, implicata intr-un GRAV accident! Toata familia, inclusiv cele doua fetite, au ajuns la spital FOTO

Familie din Cluj, implicata intr-un grav accident rutier in prag de Craciun: Tatal, cele doua fetite si o femeie de 65 ani, transportanti la spital cu traumatismeUn barbat de 47 de ani din Cluj si cele doua fiice ale sale, in varsta de 7 si 12 ani, au ajuns la spital in urma unui accident rutier grav care a avut loc pe DN14, intre Sibiu si Medias. Familia se deplasa spre Sibiu cand autoturismul lor a fost lovit frontal de o masina proiectata pe contrasens.Accidentul s-a produs din cauza ... citește toată știrea