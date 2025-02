Tragedie imensa in familia clujencei care a ajutat zeci de oameni nevoiasi: Sora ei geamana e grav ranita, nepotul de 6 ani a murit intr-un incendiu VIDEO

Tragedie in familia celei mai sufletiste clujence Rocsana Contras: Sora ei geamana e in stare critica, iar nepotul de 6 ani a murit. Dupa ce a ajutat zeci de clujeni, acum are nevoie de sprijinul vostru: "Are nevoie de rugaciunile noastre"Rocsana Contras, cunoscuta pentru generozitatea si implicarea sa in ajutorarea clujenilor aflati in dificultate, trece prin cea mai grea incercare a vietii sale. Sora ei geamana, Simina, se afla in stare critica la spital, iar nepotul sau, Milan, un baietel de ... citește toată știrea