Tragedie in apropiere de Tureni. Un barbat a murit dupa un accident rutier

Grav accident sambata, in apropiere de localitatea Tureni, judetul Cluj. O persoana a decedat, in ciuda eforturilor salvatorilor."Pompierii din cadrul Detasamentului Turda intervin in aceste momente la un grav accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Tureni. In accident a fost implicata o autoutilitara, care transporta doi cai. Aceasta s-a rasturnat in afara partii carosabile. Totodata, ... citește toată știrea