Un tanar de 20 de ani s-a aruncat duminica dimineata de pe un bloc de pe strada Campului, din Cluj-Napoca.Anchetatorii anunta ca o persoana care consumase droguri, s-a aruncat de pe un bloc cu 4 etaje pe strada Campului, in Cluj-Napoca, duminica dimineata, in jurul orei 5.30."La data de 14 mai a.c, in jurul orei 05.30, un tanar de 20 de ani, ar fi cazut de la inaltime de pe un imobil situat pe strada Campului. A fost preluat ulterior de un echipaj medical.In cauza se efectueaza cercetari sub ... citeste toata stirea