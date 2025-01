Tragedie in Cluj! Un CADAVRU a fost descoperit in lacul Gilau. Politistii incearca sa stabileasca identitatea victimei

Tragedie in Cluj! Cadavru descoperit in lacul Gilau, judetul Cluj. Deocamdata, nu se stie cine este persoana care a decedatTragedie fara margini in Cluj! Un cadavru a fost recuperat miercuri, 29 ianuarie, din lacul Gilau de scafandri.La operatiunea de cautare si salvare au participat echipe de interventie de la ISU Cluj, ISU Alba si Salvamont.Potrivit autoritatilor, interventia a fost solicitata de Politie, iar acum oamenii legii incearca sa stabileasca identitatea victimei si circumstantele ... citește toată știrea