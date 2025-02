Tragedie in Cluj, un copil de doar zece ani lovit in urma cu cateva zile de o masina pe marginea drumului la iesirea din Gilau a decedat.Copilul se numea Andrei Eduard Ionut si avea doar zece ani. Lovit de masina si ranit grav, acesta a decedat ieri. Anuntul decesului a venit de la biserica penticostala din Gilau. "Plecarea Lui Andrei Eduard Ionut din lumea acesta prematur, in conditii deosebite, la doar 10 ani, este probabil cel mai rau lucru care se poate intampla.Plecarea lui lasa in urma ... citește toată știrea