Tragedie in Cluj: Un sef de tren de la CFR Calatori Dej a decedat subit/ Iesise recent din tura: "Mi-a ramas pe retina ce talpi muncite avea saracul"

Tragedie in Cluj: Sef tren Hitian Sabin a decedat subitComunitatea feroviara din Cluj este in doliu dupa ce unul dintre membrii sai, seful de tren Hitian Sabin, a decedat subit. Hitian Sabin, angajat al CFR Dej Calatori, a fost gasit fara suflare sambata in jurul orei 14:20, dupa ce intrase la odihna la ora 7:26.Cauza exacta a decesului ramane deocamdata necunoscuta, insa se speculeaza ca ar putea fi legata de oboseala si stres.Din declaratiile colegilor, se pare ca incidentul a declansat ... citește toată știrea