Tragedie in familia unui consilier local din judetul Cluj! Sotia sa a murit subit la Geoagiu Bai:"Ai plecat putin prea devreme..."

Momente cumplite pentru familia unui consilier local din judetul Cluj, dupa ce sotia sa, in varsta de 67 de ani s-a stins din viata in timp ce se aflau la Geoagiu Bai.Samuel Gal, consilierul local ALDE/PNL din Campia Turzii este sfasiat de durere dupa ce in urma cu doua zile sotia sa, Maria Gal, a parasit prea devreme aceasta lume, lasand in urma sa doar dor si lacrimi.Se pare ca in timp ce se aflaa la Geoagiu Bai alaturi de sotul sau, Maria Gal ar fi intrat in bazin, iar in acel moment ar ... citește toată știrea