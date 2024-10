Tragedie in Gilau, Cluj: Pieton, spulberat intr-un accident provocat de soferul unui TIR la primele ore ale diminetii- FOTO

Tragedie pe DN1: Pieton spulberat de un camion la primele ore ale diminetiiUn accident mortal a zguduit dimineata pe DN1 - E60, in comuna Gilau, unde un barbat si-a pierdut viata dupa ce a fost lovit de un ansamblu de vehicule, format din cap tractor si semiremorca, condus de un sofer de 56 de ani. Incidentul a avut loc in jurul orei 04:05, cand pietonul se afla pe carosabil in conditii inca neclare. In urma impactului, barbatul a decedat, iar traficul a fost blocat timp de 40 de minute. ... citește toată știrea