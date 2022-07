Tragedie in "Laguna albastra" din Cluj. Un copil a fost scos din apa la doua ore de la apelul la 112

Un apel la Politie anunta, vineri, in jurul orei 17.00, ca este posibil ca un minor de 15 ani sa se fi inecat intr-un cunoscut lac din Aghiresu - Laguna albastra. Pompierii l-au scos pe copil din apa dupa doua ore si au incercat sa-l resusciteze timp de circa o ora. Politia anunta ca vineri, 8 iulie, in jurul orei 17.00, echipajele de la Sectia 8 Politie Rurala Huedin au fost sesizate ca este posibil ca un adolescent de 15 ani sa se fi inecat in lacul Laguna Albastra, din localitatea Aghiresu. ... citeste toata stirea