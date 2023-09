Un minor in varsta de 14 ani a fost gasit fara suflare, joi, in curtea unei case din Turda.Incidentul a avut loc pe strada Barbu Lautaru, iar baiatul si-ar fi pus capat zilelor, informeaza Turdanews.ro"La data de 7 septembrie, in jurul orei 04.00, Politia Municipiului Turda a fost sesizata despre faptul ca in curtea unui imobil de pe raza orasului a fost gasita o persoana decedata.Deplasati la fata locului, ... citeste toata stirea