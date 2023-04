Tragedie pentru o familie din Turda! Un barbat in varsta de 71 de ani a fost gasit fara suflare, in aceasta dimineata, in propria casa. Fiul sau a facut descoperirea macabra si a alertat autoritatile.Luni dimineata, pompierii clujeni au fost solicitati sa intervina pe o strada din municipiul Turda, unde un barbat si-a gasit tatal spanzurat de o teava de gaz. Din informatiile martorilor , barbatul se confrunta de ceva vreme cu probleme de sanatate. Potrivit anchetatorilor, nu exista alte ... citeste toata stirea