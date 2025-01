Tragedie intr-o localitate din Cluj dupa un accident rutier grav! Un barbat a murit si altul a fost transportat de urgenta la spital - FOTO/VIDEO

Un accident rutier grav a avut loc pe raza localitatii Martinesti, astazi, 24 ianuarie, in jurul orei 16:15. O singura masina a fost implicata in evenimentul rutier care s-a sfarsit cu o tragedie.Doi barbati au ramas incarcerati in urma impactului. Din nefericire, medicii nu au reusit sa il mai salveze pe unul dintre ei, declarandu-se decesul acestuia.Celalalt barbat este transportat de catre un echipaj SMURD de terapie intensiva mobila la un spital.,,In autoturism s-au incarcerati doi ... citește toată știrea