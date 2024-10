Tragedie intr-o localitate din Cluj! O femeie si-a pierdut viata dupa ce a intrat in stop cardio-respirator, in urma unui incendiu - VIDEO

UPDATE ORA 16:27Dupa zeci de minute de incercari de resuscitare, din pacate, femeia s-a stins din viata. Aceasta a fost salvata din incaperea cuprinsa de flacari de pompierii din Cluj.,,Din pacate, a fost declarat decesul victimei. In aceste momente se cerceteaza cauza probabila de izbucnire a incendiului," a comunicat ISU Cluj.Stirea initiala:Pompierii intervin in aceste momente la un incendiu izbucnit in comuna Luna, astazi, 15 octombrie, in jurul orei 15:10.O femeie a fost salvata din ... citește toată știrea