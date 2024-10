Tragedie intr-o localitate din Cluj! Un tanar si-a pierdut viata dupa ce a fost prins sub un tractor / Medicii nu au mai putut face nimic

In jurul orei 11:00, un apel a fost facut catre 112 care anunta ca o persoana a fost prinsa sub un utilaj agricol.Evenimentul a avut loc in comuna Esaga, localitatea Nasal.La fata locului au intervenit un echipaj al pompierilor de la Punctul de Lucru Gherla al Detasamentului Dej si un echipaj medical. Din nefericire, barbatul a fost gasit mort.,,Din pacate este vorba despre un barbat care prezinta leziuni incompatibile cu viata.", a transmis ISU Cluj.UPDATE: 11:54Un tanar de aproximativ ... citește toată știrea